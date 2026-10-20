«Московский чекап»: как за несколько шагов узнать свой биологический возраст и риски?

Терапевт Олейникова: «Московский чекап» выявляет риски на ранних стадиях

Общество

Программа «Московский чекап» позволяет получить персонализированный профиль здоровья и выявить факторы риска на ранних стадиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила участковый врач-терапевт городской поликлиники № 36 Виктория Олейникова.

По ее словам, чекап начинается уже дома: пациенты заполняют анкету в приложении «ЕМИАС.ИНФО», проходят функциональные тесты, а данные загружаются с умных весов и биоимпедансометрии. Алгоритмы анализируют эту информацию вместе с данными электронной медицинской карты и назначают персонализированные лабораторные и инструментальные обследования. В поликлинике пациент проходит таргетный перечень процедур и в итоге получает профиль здоровья, рекомендации и расчет биологического возраста.

Олейникова отметила, что по первым результатам программы самыми распространенными факторами риска у москвичей стали малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и болезни сердечно-сосудистой системы. Среди лабораторных показателей лидируют маркеры метаболических сбоев, а также показатели печени и почек.

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