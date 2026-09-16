Врач-терапевт городской поликлиники № 220 Анна Бочкарева рассказала Агентству городских новостей « Москва », что программа «Московский чекап» помогает жителям столицы осознанно следить за своим здоровьем. По ее словам, многие до сих пор воспринимают регулярную диагностику в поликлинике как формальность для галочки.

«Московский чекап» устроен иначе — это современный цифровой навигатор по здоровью. Он не просто выдает стандартную справку, а учитывает образ жизни, наследственность, уровень стресса и историю из электронной медкарты, чтобы составить персональную карту рисков. По сути, это инструмент осознанного управления качеством жизни на годы вперед, доступный каждому москвичу в пару кликов со смартфона.