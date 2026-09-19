Московский рехаб обвинили в принуждении пациента к микрозайму

Столичный реабилитационный центр оказался в центре скандала. Сотрудников обвинили в том, что они принудили пациента оформить микрозайм для оплаты несуществующих медицинских услуг, пишет MK.RU со ссылкой на Mash.

50-летнего мужчину двое незнакомцев забрали с улицы, когда он был нетрезв после встречи с друзьями. Родственники уверяют, что потерпевший находился без сознания. Вернуть его домой удалось только после вмешательства СК.

В центре заявили близким, что пациент сам оплатил лечение. Однако со счета списали ₽31 тыс., а затем оформили на него кредит на ₽245 тыс. Планировалось списать еще ₽42 тыс. в рамках этой схемы.

Сам мужчина, чье имя изменено, категорически отрицает участие в подписании документов и платежах. Он утверждает, что был без сознания и не мог ни заключать договоры, ни подтверждать транзакции. Вместо результатов анализов родственникам выдали электрокардиограмму, которая оказалась на однофамильца пациента.

Мужчину отпустили лишь после того, как семья обратилась в СК и пригрозила жалобой в прокуратуру. Теперь родственники планируют написать заявление в полицию. По словам потерпевшего, в центре могут находиться и другие люди в аналогичной ситуации.