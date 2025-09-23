Московское лето затянулось на небывалый срок

Московское лето в этом году установило абсолютный рекорд продолжительности, отодвинув наступление метеорологической осени на 24 сентября. Об этом в своем телеграм-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологическое лето в Москве установило новый рекорд продолжительности, продлившись до 24 сентября. По словам Михаила Леуса, это самое позднее окончание жаркого времени года в столице за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.

Синоптик пояснил, что для перехода к метеорологической осени требуется показатель среднесуточной температуры ниже 15 градусов тепла. Несмотря на заметное похолодание 23 сентября, когда температура за день упала примерно на 10 градусов, этот порог не был преодолен.

Только к среде похолодание станет достаточным для официального начала осеннего сезона. Таким образом, текущий летний период составил 124 дня, начавшись на четыре дня раньше обычного срока — 23 мая. Осень придет в столицу с опозданием на три недели, подчеркнул эксперт.

