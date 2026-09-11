Москва и Петербург уже в сети 5G: кто сможет подключиться, а кому придется ждать

В России официально запустили связь пятого поколения. По данным Минцифры, на первом этапе сети 5G охватили 16 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Запуск рассчитан на 10 млн человек и выполнен по распоряжению президента Владимира Путина.

В редакции «Абзаца» в Москве подтвердили появление значков 5G на устройствах. В Минцифры обещают, что в ближайшее время сервисами в этих городах смогут пользоваться все владельцы устройств на Android. Сроки для пользователей iPhone пока не определены — доступ зависит от решения корпорации Apple.

По данным IT-компании Vigo, технически к работе в сетях 5G готова примерно четверть Android-смартфонов в России. Аналитики допускали рост этой доли до 31%, но только после активации технологии производителями, которые этого еще не сделали. В Vigo уточнили, что поддержка российских сетей пока не активирована в Google Pixel, Motorola и последних устройствах Samsung.

В Минцифры рассчитывают использовать новый стандарт не только для ускорения мобильного интернета. Среди направлений — управление беспилотным транспортом и робототехникой, развитие телемедицины и цифровизация промышленности.