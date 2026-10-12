Продажи фитнес-карт в Москве с начала 2026 года выросли на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом лишь 3% клиентов отказываются от занятий в первый месяц после покупки клубной карты. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По словам Силиной, столица остается крупнейшим и одним из наиболее динамично развивающихся рынков фитнес-услуг в России. На Москву и Московскую область приходится порядка 49,5% совокупной выручки отрасли. За девять месяцев 2026 года продажи клубных карт в Москве выросли на 37,6%, дополнительных услуг — на 47,1%, посещаемость и загруженность клубов — на 32,6%. В III квартале рост составил соответственно 30,1%, 39,3% и 23,1%. Отказ от регулярных занятий в первый месяц после покупки карты остается редким — около 3% клиентов.

Особенно заметен разрыв между столичным и общероссийским рынками в сентябре: в среднем по России продажи клубных карт увеличились на 1,9% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как в Москве — на 26,1%. Дополнительные услуги по стране выросли на 5,9%, в Москве — на 37%. Посещаемость фитнес-клубов в целом по России прибавила 1,5%, в столице — 17,9%. Силина пояснила, что Москва концентрирует наиболее платежеспособную аудиторию, поэтому замедление потребительской активности здесь выражено слабее.

При этом расходные статьи фитнес-объектов за девять месяцев значительно увеличились: растет стоимость аренды, ЖКХ, фонд оплаты труда, что сказывается на маржинальности бизнеса. Силина отметила, что столица остается основным рынком для крупнейших сетевых операторов, где тестируют новые бизнес-модели, форматы программ, цифровые сервисы и гибридные услуги.

Меняется и мотивация клиентов: помимо поддержания формы, все большее значение приобретают снижение стресса, эмоциональное восстановление и улучшение качества жизни. Москвичи формируют спрос на комплексный подход — тренировки с консультациями нутрициологов, индивидуальный рацион и восстановительные программы. Дополнительным фактором развития отрасли остается поддержка правительства Москвы: действуют механизмы субсидирования физкультурно-спортивных организаций и поддержки инвестиций в спортивную инфраструктуру, заключила Силина.