«Москвич» снизил цену на M70: сколько стоит автомобиль с турбомотором и роботом?

«Москвич» объявил спецпредложение на автомобиль M70 до 30 сентября

Общество

Завод «Москвич» запустил акцию на автомобили новой линейки M70. До 30 сентября версию DRIVE 1.5T DCT7 можно приобрести по сниженной цене. Модель получила бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

В комплектацию DRIVE входят цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера. Также предусмотрен адаптивный круиз-контроль и другие функции. Автомобиль рассчитан на повседневные поездки и дальние путешествия.

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