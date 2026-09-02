Москвич застрелил напавшего с лопатой у церкви, и ему ничего не будет: полиция объяснила, почему дело не заведут

Мужчине, который нейтрализовал напавшего с лопатой на прихожан церкви и фельдшера скорой помощи на юго-востоке Москвы, не грозит уголовное преследование. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил осведомленный источник.

По его словам, после инцидента мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что у него есть действующая лицензия на травматическое оружие. После опроса его отпустили домой.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 1 сентября около 10:00 у церкви на улице Белореченской неадекватный мужчина с лопатой напал сначала на прихожан, затем на прибывшую бригаду скорой помощи и серьезно ранил девушку-фельдшера. Один из очевидцев, имевший при себе оружие, выстрелил в нападавшего. Тот погиб на месте.