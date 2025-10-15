Москвичам раскрыли погоду на ближайшие выходные

Москву в пятницу, 17 октября, ждет кратковременное потепление, которое станет своеобразной передышкой перед ощутимым похолоданием в выходные. По словам метеоролога Александра Ильина, температура днем поднимется до +8…+10 °С, хотя погода будет сопровождаться мелким, а местами и умеренным дождем. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что уже в субботу характер погоды в столичном регионе начнет меняться. На фоне сильных дождей и порывистого юго-западного ветра температура сохранится на прежнем уровне, однако к вечеру ветер развернется на северо-восточный, принося с собой холодные воздушные массы. Это предвещает резкое похолодание в воскресенье, когда ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 °С.

По мнению синоптика, наиболее ощутимым изменение погоды станет в воскресенье: дневная температура не превысит +3…+8 °С, а местами возможен мокрый снег. Несмотря на резкий температурный контраст по сравнению с пятницей, метеорологи отмечают, что отклонение от климатической нормы составит всего 1-2 °С.

Он отметил, что итогом станет классическая осенняя погодная аномалия: москвичи за считанные дни успеют ощутить и относительно теплый дождливый день, и резкое похолодание с зимними осадками, что вполне характерно для второй половины октября в столичном регионе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентр Роман Вильфанд заявил, что теплой погоды в России в этом году больше не будет.