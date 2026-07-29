Мотоцикл закопан, людей нет: что известно о пропавших россиянах в Паттайе и что говорят в посольстве

Посольство России в Бангкоке поддерживает постоянный контакт с семьей пропавших в Паттайе россиян и местной полицией, ведущей поиски. Новой информации после обнаружения закопанного мотоцикла пока не поступало. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом Илья Ильин.

По его словам, дипломаты находятся на связи с матерью Дианы и Романа, а также с полицейским отделением, которое ведет поиски пропавших. Ранее правоохранители нашли полуразобранное транспортное средство в лесном массиве в 200 метрах от трассы на юге Паттайи, однако новых данных после этой находки нет.