Мотоциклистка слетела с байка на Ломоносовском проспекте: что известно о ее состоянии?

АГН «Москва»: мотоциклистка пострадала в ДТП на Ломоносовском проспекте

Общество

Мотоциклистка пострадала в результате ДТП на Ломоносовском проспекте в Раменках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в районе дома 27. Женщина не справилась с управлением, и ее сбросило с байка. В результате аварии она получила травмы ног и головы.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Тайны Союза: как решения Иванковича и Когогина меняют рынок тяжелых грузовиков

Угроза атаки безэкипажных катеров в Сочи: что рекомендовал жителям мэр

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

В российском регионе «накрыли» целый автобус мигрантов

В российском регионе «накрыли» целый автобус мигрантов

Теперь по стандарту. В России разработали новый ГОСТ на овощное пюре

Теперь по стандарту. В России разработали новый ГОСТ на овощное пюре

Не поднимать мебель самостоятельно: сколько стоит час работы грузчика в Подмосковье

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Цена ₽9,699 млн: какие опции и характеристики предлагает покупателям новый Wey V9X

Дали ключи пьяному другу? Юрист объяснил, чем это грозит владельцу автомобиля

Дали ключи пьяному другу? Юрист объяснил, чем это грозит владельцу автомобиля

Атака дронов на дата-центр Сбера в Балакове: снимать ли деньги и что действительно важно знать

Атака дронов на дата-центр Сбера в Балакове: снимать ли деньги и что действительно важно знать

Добавьте mosregtoday.ru в избранное