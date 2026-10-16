Мотоциклистка слетела с байка на Ломоносовском проспекте: что известно о ее состоянии?

Мотоциклистка пострадала в результате ДТП на Ломоносовском проспекте в Раменках. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в районе дома 27. Женщина не справилась с управлением, и ее сбросило с байка. В результате аварии она получила травмы ног и головы.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.