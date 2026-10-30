Мозг незаметно деградирует: одиночество связали с развитием деменции

Одиночество — не просто грусть, а прямой фактор риска деменции. Доктор психологических наук Вера Никишина в комментарии RuNews24.ru объяснила, почему мозг без социальных связей деградирует и как это предотвратить.

Снижение когнитивных функций принято списывать на возраст, но у мозга есть защитный механизм, о котором многие не догадываются. Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина напомнила, что наш мозг чрезвычайно социально ориентирован. Вся сложность нейронных сетей поддерживается и формируется благодаря разнообразию социальных отношений. По словам эксперта, вне этих отношений, в условиях социальной депривации, нейронные сети деградируют — это приводит к состояниям и статусам, которые мы ассоциируем с когнитивными нарушениями и даже с деменцией.

В условиях социальной изоляции функциональная и когнитивная активность мозга снижается. Никишина объясняет это принципом «используй или потеряешь»: если нейронная сеть не задействована, она перестает работать, а изменения проявляются прежде всего в падении когнитивно-функциональной активности.

Чтобы держать мозг в тонусе, человеку нужны активные социальные связи, наполненные эмоциональным движением — лучше позитивным. В таком общении проявляются не только мыслительные способности, внимание, память и воображение, но и эмоциональная сфера: разделенные интересы, восхищение, благодарность и широкий спектр переживаний.

По словам профессора, тезис о том, что состояние когнитивных процессов напрямую зависит от качества социальных отношений, имеет глубокие морфофункциональные обоснования. Вывод прост: для профилактики деменции нужна качественная и разнообразная социальная среда.