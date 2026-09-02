Мозг обманывает вас каждый день: психолог объяснила, как понять, что воспоминание ложное, и что с этим делать

Клинический психолог Ирина Грекова в разговоре с РИАМО объяснила, как распознать эффект Манделы и выбраться из ловушки ложных воспоминаний. По ее словам, с этим явлением может столкнуться любой человек, и само по себе оно не говорит об отклонениях.

Специалист советует проверять воспоминание через детали: вспомнить, что происходило вокруг, кто находился рядом, какая была погода, какие звуки или запахи сопровождали момент. Чем полнее удастся восстановить картину, тем больше шансов, что память начнет выдавать более достоверную информацию. Если же вспомнить ничего не удается, вероятно, мозг раньше предоставлял некорректные данные.

Грекова подчеркнула, что мозг способен неосознанно достраивать пробелы деталями, которые кажутся логичными. Поэтому периодические ложные воспоминания — нормальное явление, характерное для работы памяти.