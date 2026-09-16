Можно ли прикладываться к мощам во время месячных? Священник дал прямой ответ, который успокоит многих

Священник Виктор Никишов в беседе с журналом « Фома » разъяснил, что женщинам не запрещается прикладываться к мощам во время месячных. По его словам, в современной церковной практике этот физиологический процесс не считается препятствием для поклонения святыням и молитвы. Он отметил, что средства гигиены позволяют женщинам заходить в храмы без страха осквернить их.

Никишов напомнил, что в Ветхом Завете существовали строгие предписания о ритуальной чистоте, в том числе для женщин в период месячных. Однако для христиан эти обрядовые ограничения утратили силу, а на первый план вышла духовная, а не физическая чистота.

Священник подчеркнул, что в православии женщина во время месячных не отлучается от молитвы и может прикладываться к иконам и мощам. Он также сослался на слова патриарха Сербского Павла о том, что месячные не делают женщину ритуально или молитвенно нечистой. По словам Никишова, в документах Русской православной церкви нет указаний на то, что физиологические процессы являются препятствием для прикосновения к святыням. При этом отдельные ограничения в современной практике могут касаться причащения.