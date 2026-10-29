«Мракобесие»: в РПЦ резко ответили на слова Долиной о наведенной порче

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал мракобесием слова Долиной о наведенной порче

Общество

Первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал слова певицы Ларисы Долиной о наведенной порче. Как пишут РИА Новости, представитель РПЦ назвал такие высказывания мракобесием и отметил, что им не место в публичных беседах.

По его словам, если у человека есть духовные проблемы, обсуждать их нужно с духовником, а не с федеральными средствами массовой информации.

Ранее Лариса Долина отменила концерты в пяти российских городах. Певица призналась, что опасается наведенной порчи. После этого артистка попросила журналистов перестать спрашивать ее о магическом воздействии и способах его снятия. Таким образом, реакция церковного представителя последовала на фоне публичных заявлений певицы, которые она сама позже попросила не тиражировать в прессе.

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