Мучили животных, а теперь живут с далматинцем и кошками: как осужденные за живодерство сменили имена и вернулись

Девушки, осужденные в 2016 году за жестокое обращение с животными, после освобождения сменили имена и завели домашних питомцев. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Алена Савченко и Алина Орлова отбывали наказание в ИК-11 Иркутской области и вышли на свободу в 2019 году. Суд признал их виновными в разбое и издевательствах над 15 животными и птицами. Изначально Савченко получила 4 года и 3 месяца колонии, Орлова — 3 года и 10 месяцев. Позже краевой суд сократил сроки на три месяца и десять дней соответственно.

После освобождения Орлова взяла имя Аделина. Она жила в Санкт-Петербурге, работала барменом и мастером по кератиновому выпрямлению волос, затем переехала в Москву. Сейчас 28-летняя девушка держит далматинца и кролика, публикуя их фотографии в соцсетях.

Савченко сменила фамилию на фамилию бывшего мужа и стала Кристиной — это имя она ранее использовала как псевдоним. 27-летняя девушка содержит шотландских кошек и ведет блог, включая закрытый канал с контентом для взрослых.