Мультимиллионер продает бизнес за ₽434 млн и уходит в монахи: зачем ему два года на подготовку и что он пообещал посредн

Основатель тайского бренда мороженого Hawell’s Сирипонг Аккарасриюк объявил о продаже бизнеса, чтобы уйти в монахи. Как сообщает AsiaOne, заявление появилось на его странице в соцсети 21 августа.

Мультимиллионер оценил бизнес в 165 млн батов (почти ₽434 млн). В сделку войдут земельный участок, офис, завод, сам бренд, рецепты и другое имущество. Посреднику, который найдет покупателя, он пообещал 5 млн батов (около ₽13,1 млн).

Аккарасриюк рассказал, что решение полностью посвятить себя буддизму принял еще 15 лет назад. Через два года он планирует оставить социальную и семейную жизнь. До этого предприниматель хочет купить землю и обустроить ретрит для медитации.

Бренд Hawell’s был основан в 1999 году и в начале 2000-х быстро стал бизнес-феноменом: 22 точки работали в крупнейших ТЦ Бангкока и соседних провинциях. Позже международные конкуренты выкупали права на эксклюзивную аренду, вытесняя Hawell’s с рынка. Последняя точка закрылась в 2014 году, но в 2023-м Аккарасриюк вновь открыл магазин, который снова стал популярным.