Мурал с цитатой Путина в Петербурге: КГИОП вынес предостережение, а ГАТИ ищет согласование

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) объявил предостережение правообладателю здания в Петербурге, где разместили мурал с цитатой президента Владимира Путина. Об этом 6 ноября комитет сообщил активисту Ярославу Кострову. ГАТИ, в свою очередь, намерена провести профилактическое мероприятие: в городской информационной системе нет сведений о согласовании размещения изображения, передает « Коммерсантъ ».

В КГИОП уточнили, что дом не является памятником архитектуры, но относится к ценным рядовым объектам охраняемой среды. Ранее СМИ писали, что мурал появился на доме № 12 — памятнике регионального значения, известном как дом барона Л. К. фон Таубе. Однако Костров выяснил, что изображение нанесено на брандмауэр соседнего дома № 14, не имеющего охранного статуса.

Изображение появилось 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Автор — художник Филипп Дульмаченко, ранее создавший во Владивостоке мурал с портретом президента и амурским тигром. На петербургском фасаде размещена фраза «Что касается секрета семейного счастья — это любовь», которую Владимир Путин произнес на пресс-конференции в декабре 2020 года. Площадь изображения — около 200 кв. м, мурал создан в рамках проекта «Счастье — это», стартовавшего в Екатеринбурге. Костров направил обращения губернатору Александру Беглову, в ГАТИ, комитеты по градостроительству и архитектуре и по охране памятников, напомнив об уничтожении стрит-арта с портретом Даниила Хармса.