Мусорные баки в полицейских и газ в ответ: что происходит на протестах во Франции?

Во Франции полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона школьного протеста в Париже. Как сообщает РИА Новости, на площади Республики собрались несколько тысяч человек. Сначала акция проходила мирно, но затем демонстранты начали бросать в полицейских мусорные баки. В ответ силовики применили гранаты и газ.