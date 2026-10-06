Мусорные баки в полицейских и газ в ответ: что происходит на протестах во Франции?

РИА Новости: полиция Франции применила газ против школьников в Париже

Общество

Во Франции полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона школьного протеста в Париже. Как сообщает РИА Новости, на площади Республики собрались несколько тысяч человек. Сначала акция проходила мирно, но затем демонстранты начали бросать в полицейских мусорные баки. В ответ силовики применили гранаты и газ.

Школьники протестуют по всей стране с конца сентября. Они недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. По последним данным, задержано более шести тысяч учащихся, большинство из них несовершеннолетние. Столкновения уже произошли в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. В понедельник, по данным BFMTV, 413 школ подверглись нападениям.

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