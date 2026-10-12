Мусоровозы встали, Абакан на грани свалки: что происходит в Хакасии?

По данным минприроды республики, проблемы с вывозом мусора фиксируются в Абакане, Абазе, Саяногорске, Таштыпском, Аскизском и Бейском районах. В мэрии Абакана уточнили, что мусоровозы перестали выходить на маршруты из-за отсутствия средств на топливо.

Заместитель начальника абаканского управления коммунального хозяйства и транспорта Алена Суевалова заявила, что необходимо вмешательство республиканских властей, поскольку «Экопарк» курируется правительством. Из городского бюджета финансировать заправку невозможно: вывоз отходов — региональное обязательство. Если проблему не решить за сутки-двое, Абакан превратится в свалку, предупредила она.

Мерзлякова задержали 7 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. В тот же день Абаканский городской суд отправил его в СИЗО до 5 декабря. По версии следствия, с октября 2024 по апрель 2026 года он заключал прямые договоры с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на вывоз ТКО, завышая стоимость транспортировки. Это нанесло ущерб бюджету региона. В СК РФ сообщили, что выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств.

Заместитель председателя Верховного Совета Республики Хакасия Михаил Молчанов в беседе с «РГ» заявил, что в республике давно сложилась ненормальная ситуация в сфере обращения ТКО. По его словам, отрасль непрозрачна, а порядок формирования тарифов кормит регоператора с подрядчиками, оплачивает лизинг их техники и субсидируется из бюджета. На практике создана система, при которой тариф покрывает не только услугу, но и содержание всей аффилированной инфраструктуры, идет легализация затрат, не выдерживающих рыночной проверки, подчеркнул он.