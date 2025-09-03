Мусульманин откусил бургер с беконом и засудил точку фастфуда

Житель Рязани подал в суд на сеть быстрого питания после того, как ему продали бургер с беконом, что противоречит его религиозным убеждениям. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza .

Мусульманин, заказав бургер в популярной сети фастфуда, уточнил у кассира, есть ли в составе свинина, на что получил отрицательный ответ. Однако, откусив блюдо, мужчина обнаружил в нем бекон. Для него это стало нарушением религиозных предписаний, и он посчитал себя оскорбленным.

Сотрудники предложили заменить блюдо или вернуть деньги, но его это не устроило. Он нанял адвоката и потребовал от сети компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., а также оплату юридических услуг.

Суд частично удовлетворил иск, присудив рязанцу всего тысячу рублей компенсации. Также с владельцев франшизы взыскали стоимость бургера, наложили штраф за нарушение прав потребителя и обязали компенсировать часть расходов на юридические услуги. Потерпевшего не устроило такое решение, и он попытался обжаловать его, но районный суд оставил все как есть.

