Мутация, потепление и стройка: ученый РАН объяснил, почему Москву захлестывает волна крыс

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, кандидат биологических наук Алексей Мальцев в беседе с Агентством городских новостей « Москва » объяснил, почему москвичи все чаще замечают крыс. По его словам, популяция серых грызунов в столице растет из-за потепления климата, активного строительства жилья и выработанной у животных устойчивости к ядам.

Эксперт пояснил, что в городах на одного жителя обычно приходится по две крысы, а при благоприятных условиях для размножения и расселения их становится еще больше. Заметный рост численности фиксируется в последние год-два — об этом свидетельствует количество нор в скверах, парках и у пищевых предприятий. Одним из ключевых факторов Мальцев назвал резистентность серых крыс к родентицидам: в Москве зафиксирована мутация Tyr139Ser, делающая грызунов невосприимчивыми к антикоагулянтам. Подобная устойчивость отмечается во всех городах мира, и, по словам ученого, сейчас происходит современная эволюция синантропных грызунов с новыми генетическими и физиологическими адаптациями.

Это влаголюбивый грызун, не способный обходиться без источников пресной воды, поэтому городской резерв популяции сохраняется у водоемов. Среди других факторов, способствующих росту численности, — завалы мусора, открытые контейнеры, неубранные мусорокамеры, кормушки для птиц и недостаточный ремонт старых домов. Эксперт призвал заменить в городе мусорные баки на закрытые.

Серая крыса входит в сотню самых опасных инвазионных видов и переносит возбудителей более 20 инфекций. По словам ученого, в последние годы у крыс в Центральном округе России обнаруживали вирус бешенства, антиген хантавирусов, антитела к туляремийному микробу и лептоспирам различных серогрупп, а у московских особей получен положительный результат на листерии. Грызун может быть агрессивен и способен кусать человека. При этом полностью убрать крыс из города невозможно — они стали частью городской экосистемы, поэтому необходимо найти компромисс, соблюдать санитарные нормы и не создавать условий для их активного размножения и расселения.