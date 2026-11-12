Муж познакомил главу Nvidia с собственной женой — и два года молчал об их романе

WSJ: главу Nvidia Дженсена Хуанга со «шпионкой из Китая» познакомил ее муж

Общество

Китайский предприниматель, который познакомил главу Nvidia Дженсена Хуанга с его любовницей Элис Хуанг, оказался ее собственным мужем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, бизнесмен Кан Вэй знал руководителя Nvidia около десяти лет — именно он представил ему свою супругу, с которой у миллиардера впоследствии начался роман.

Примечательно, что Вэй, судя по всему, на протяжении двух лет спокойно относился к отношениям жены с Хуангом: он открыто рассказывал знакомым об их близости и иногда в шутку называл Элис личной помощницей главы Nvidia. Как отмечает WSJ, супруги активно использовали деловые связи для развития бизнеса. В частности, их сингапурская компания Megaspeed International закупала серверы с процессорами Nvidia и предоставляла вычислительные мощности китайским клиентам. Теперь деятельность фирмы проверяют американские и сингапурские власти из-за подозрений в нарушении экспортных ограничений.

При этом американские спецслужбы подозревают Элис Хуанг в сотрудничестве с китайской разведкой; Пекин подобные обвинения отвергает. Таким образом, по данным WSJ, история сочетает личные отношения, деловые интересы и проверку на фоне экспортных ограничений.

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