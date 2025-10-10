Мужчина девять дней рыл тоннель, чтобы украсть четыре килограмма золота

В Мьянме задержали мужчину, который в одиночку прорыл подземный ход к ювелирному магазину и похитил четыре килограмма золотых украшений. На реализацию дерзкого плана у него ушло девять дней. Об этом сообщает Shin Chew Daily.

Полиция Мьянмы раскрыла неординарное преступление, больше похожее на сценарий фильма. Местный житель, днем работавший на автомойке, по ночам прорывал тоннель к ювелирному салону. Идея пришла ему в голову после того, как он обнаружил просторные подземные коммуникации рядом с целевым магазином. Преступник заявил следствию, что такой способ показался ему более изощренным, чем стандартный взлом.

В течение девяти суток, за исключением дождливых ночей, он вел подкоп, который привел его прямиком в торговый зал. В результате кропотливой работы ему удалось вынести золотые украшения общим весом четыре килограмма. Часть добычи весом 551 грамм злоумышленник успел сдать, выручив около 6 млн руб. на новый мобильный телефон. Однако уже спустя три дня после ограбления его задержали правоохранители.

