Мужчина погиб от лап зверя, мирно справляя нужду на улице

Трагический случай произошел в индийской деревне, расположенной недалеко от заповедника. Тигр атаковал молодого человека, когда тот оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Об этом сообщает PTI.

В индийской деревне Хархапур, расположенной возле заповедника Катарниагхат, произошла трагедия. Тигр напал на 28-летнего мужчину, когда тот вышел из дома. Инцидент случился вечером в воскресенье, 14 сентября. Молодой человек по имени Индал Нишад решил справить нужду у канала, но внезапно стал жертвой хищника.

Местные жители, услышав крики о помощи, немедленно отреагировали и бросились к месту происшествия. К сожалению, было уже поздно. Тигр успел утащить Нишада на поле с сахарным тростником и расправился с ним. Спасти мужчину не удалось. Сейчас власти начали расследование обстоятельств трагедии. Они также разрабатывают меры для обеспечения большей безопасности жителей деревень, находящихся вблизи заповедников, чтобы подобные инциденты не повторялись.

