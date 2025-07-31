Мужчина сжег бабушку на костре из-за подозрений в колдовстве

На Филиппинах 37-летний местный житель зверски расправился с 75-летней соседкой, обвинив ее в колдовстве. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на MsNews.

Сообщается, что мужчина по имени Паран сначала избил пенсионерку стеблем кокосовой пальмы до потери сознания, затем соорудил вокруг ее тела костер из сухих листьев и поджег. После совершения преступления убийца добровольно явился в полицию города Кибава в сопровождении местного пастора, где полностью признался в содеянном.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов преступления. Основная — психическое расстройство подозреваемого, усугубленное недавним разводом, депрессией и наркотической зависимостью. По другой версии, мужчина слишком глубоко верит в сверхъестественное, что для филиппинцев обычное дело. В провинциях островного государства продолжают верить в колдовство и черную магию. Сам Паран также признавался, что принял старушку за ведьму.

Обвиняемого отправили под арест, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что переживающий развод кореец поджег вагон метро, где ехали более 150 пассажиров.