Мы не глупеем, мы меняемся: эксперт объяснил, почему понятие ума становится шире и почему IQ тут бессилен

Ученый Станислав Кудж в беседе с Life.ru назвал псевдонаучными утверждения о том, что человечество теряет ум. По его мнению, такие формулировки чаще всего возникают из-за попыток свести сложное понятие интеллекта к результатам IQ-тестов.

Кудж пояснил, что тесты действительно позволяют оценить ряд когнитивных способностей: логическое мышление, память, скорость обработки информации, умение находить закономерности. Однако они не измеряют интеллект человека целиком.

Ученый допустил, что сейчас происходит переход к эпохе, в которой само понятие интеллекта становится шире, а прежние способы измерения все хуже описывают способности, действительно необходимые человеку.