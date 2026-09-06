«Мы просто перестали туда ездить»: как один инцидент в отеле Agarani Estate обрушил спрос на Грузию

По его словам, ежемесячно агентство фиксировало от 25 до 35 отказов, хотя раньше такие случаи были единичными. Многие путешественники оформляли заказы еще зимой, но в итоге не приехали. Нередко уведомления об отмене приходили всего за несколько дней до начала отдыха.

Причиной Габриелян назвал информационную кампанию, развернувшуюся после конфликта в пятизвездочном отеле Agarani Estate в регионе Кахетия. 18 июля местный житель во время свадьбы ударил российскую туристку и сломал ей нос. Видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс. В соцсетях звучали призывы отказаться от поездок в республику, а некоторые агентства временно перестали принимать заявки на туры в Грузию, предлагая Армению или маршруты по России.

При этом те путешественники, которые все же посетили Грузию, остались довольны поездкой. Официальной статистики о масштабах отмен пока нет. По данным OneTwoTrip, летом 2026 года Грузия занимала около 4,6% всех поездок россиян, лидерами стали Турция, Белоруссия и Китай.