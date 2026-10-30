«Мы убиты горем»: пассажиров пожизненного круиза высадили на берег с вещами

Пассажиров лайнера Villa Vie Odyssey, купивших «пожизненный» круиз, высадили с вещами в камбоджийском порту Сиануквиль. Судно американской компании Villa Vie Residences отправилось из Белфаста осенью 2024 года в «непрерывное» путешествие на три с половиной года с охватом почти 150 стран, а затем планировались новые кругосветки.

На борту находились 203 пассажира. Судно пришло в Камбоджу из Таиланда 23 октября и должно было следовать во Вьетнам, однако 27 октября всем дали восемь часов на сборы и попросили сойти на берег.

Компания объяснила решение резким подорожанием топлива после начала войны с Ираном: если раньше ежемесячные расходы на горючее в пересчете на каюту составляли $1800, то в некоторых частях Азии они достигли $6000. Попытки экономить — замедление маршрута и продление стоянок — не помогли. Теперь в компании говорят о реструктуризации и поиске новых инвесторов, но предупреждают, что гарантий нет.

Пассажиры рассказывают о тяжелых переживаниях. Ланетт Кейнен, продавшая вместе с мужем бизнес и дом на Гавайях, заявила, что они убиты горем. Ее соседка Холли Хеннесси, жившая на судне с котом Капитаном, назвала произошедшее ударом по волшебному образу жизни. Пенсионер Пол Монтойя признался, что признаки кризиса копились давно: пропадал интернет, падало качество еды, а организаторы каждые три недели просили сдавать деньги на топливо. Рэнди Кассингем рассказал, что пассажиров высадили из автобусов в центре города без списка отелей и помощи с проживанием. Каюта на пять лет стоит от $60 000, пожизненная — от $100 000, люкс — $440 000, а сбор за питание и уборку — от $3500 до $9500 в месяц. Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов назвал пожизненные круизы смелым экспериментом: предсказать стоимость топлива и обслуживания через 10–20 лет невозможно. В АТОР сообщили, что в России «бесконечные» круизы не продавались.