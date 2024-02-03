«На это есть причина»: на почте запретили использовать коробки повторно

Правила отправки посылок в России постоянно меняются. Пару лет назад почтовики принимали только грузы в фирменных коробках Почты России, но в последнее время правила смягчили. Паковать вещи стало можно в бывшие в употреблении коробки — лишь бы были не рваные. Но теперь правила вновь ужесточают.

Как сообщил корреспонденту интернет-издания Regions анонимный сотрудник Почты России, на днях перестанут принимать даже «почти новые» коробки.

«Уже сейчас мы предупреждаем людей, что повторно паковать отправления в коробки нельзя. Если на картоне есть даже минимальные следы использования — надорванности или следы от отлепленного скотча — ее принимать не будут», — подчеркнул источник издания Regions.

То же самое касается и пакетов. Теперь, чтобы отправить посылку без коробки, нужно приобретать фирменный пакет. Это относится и к предоплаченным посылкам сервиса «Авито»: правда, там новую упаковку выдают бесплатно в отделении. Если человек не хочет покупать фирменную коробку в отделении почты, он может принести свою. Важно, чтобы она была не использованной.

«Мы вернулись к старым правилам не просто так. Я думаю, руководство понимает вред для экологии, который создадут все эти одноразовые коробки и пластиковые пакеты. Но у нас участились случаи вскрывания отправлений по пути. Нерадивые сотрудники Почты России открывают б/у коробки и пакеты в пунктах сортировки и достают содержимое», — объяснил новые правила наш источник.

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