На Хит FM поселился енот: радиостанция представила цифровой талисман

У радио Хит FM появился собственный маскот — енот Хитч. Любопытный зверь станет цифровым лицом радиостанции: будет общаться со слушателями, появляться в эфире и соцсетях, а также участвовать в специальных проектах. Голосом персонажа стал программный директор Роман Кухлевский — тот самый голос, который звучит в джинглах и подводках радиостанции.

Выбор енота в качестве маскота не случаен. Как и сама радиостанция, Хитч находится в вечном поиске нового — исследует тренды, открывает свежие треки и следит за тем, что происходит вокруг. Это идеально совпадает с философией Хит FM, которая строится на изучении музыкальных новинок и создании хит-парадов.

По словам Романа Кухлевского, сегодня аудитории недостаточно просто контента — нужен живой собеседник.

«Хитч именно такой — любознательный, с чувством юмора и всегда открытый новому. Уверен, совсем скоро он станет таким же узнаваемым символом радиостанции, как ее звучание», — отметил программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Запуску персонажа предшествовала масштабная онлайн-кампания. В Одноклассниках появились брендированные рамки с ушками, лапками и хвостом, а в коротких видео радиостанции прятали пасхалки. За несколько дней активность собрала миллионные охваты.

Кульминацией стала премьера ролика 4 августа, где енот впервые представился аудитории и пообещал стать постоянным героем эфира и соцсетей. Вслед за этим вышли стикерпаки в Одноклассниках и MAX. В планах — участие Хитча в проектах и собственные сюжетные линии, которые дополнят жизнь радио Хит FM.

Справка: Хит FM входит в «Русскую Медиагруппу» вместе с «Русским Радио», Радио MAXIMUM, DFM, Monte Carlo и телеканалом РУ.ТВ. Ежемесячный охват радиостанций холдинга составляет 33,6 млн человек по России.