«На колени перед табло»: пассажир Шереметьево взмолился на фоне отмены рейсов из-за БПЛА

В Шереметьево мужчина молился на коленях перед табло на фоне отмены рейсов

Общество

В Шереметьево мужчина встал на колени перед табло с расписанием и начал молиться на фоне массовой отмены рейсов из-за атак БПЛА. Видео с пассажиром активно распространяется по соцсетям.

На кадрах мужчина стоит на коленях перед табло, поднимает руки и что-то говорит, а затем закрывает ими лицо. Сегодня, 17 октября, в московских аэропортах задержали и отменили более 370 рейсов из-за атак беспилотников. Этой ночью на подлете к столице силы ПВО сбили 144 дрона. Во Внуково задержали 62 рейса и отменили 39, в Домодедово — 23 и 8 соответственно. Наиболее трудная ситуация в Шереметьево: у 104 рейсов перенесли время вылета, 135 отменили.

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