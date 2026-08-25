На месте зоопарка нашли разбитое надгробие епископа: что скрывало Архиерейское кладбище Перми

На Архиерейском кладбище в Перми участники Камской археологической экспедиции обнаружили фрагменты надгробия епископа Пермского и Соликамского Иоанна II и его матери Екатерины Васильевны Алексеевой.

Найденный памятник представлял собой мраморный саркофаг с изображением Голгофского креста и орудий страданий Христа. На нем сохранились высеченные надписи с именами и датами жизни.

Епископ Иоанн II (Алексеев) управлял Пермской кафедрой с 1902 по 1905 год. При нем началось возведение целого ряда храмов, в том числе Вознесенского собора в Перми и Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря. Архиерей ушел из жизни в 44 года. Вопреки обычаю хоронить пермских владык в склепе под алтарем Спасо-Преображенского собора, он завещал погрести себя рядом с матерью.

Надгробие разрушили в 1931 году при строительстве зоопарка. Обнаруженные фрагменты передадут в музей или на реставрацию. Ученые намерены продолжить изучение территории кладбища.