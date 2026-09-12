На Международном фестивале молодежи в России заработает крупнейший новостной хаб

Молодежная медиастудия «ВЗУМЕ» начнет работу на Международном фестивале молодежи 2026 года в пространстве VK с 13 сентября, сообщает Леди Mail .

На МФМ-2026 студия станет молодежной медиаплощадкой, где спикеры фестиваля, блогеры и звездные гости обсудят карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие. Проект реализуют Новости Mail и Новая школа медиа (входят в VK) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В студии пройдут десятки интервью с представителями власти, бизнеса и лидерами мнений. Среди гостей — Максим Древаль, Егор Квятковский, Михаил Хомич, Юлиана Слащева, Елизавета Белякова, Ольга Петрова, Лилия Гумерова, Сергей Першин, а также комики и блогеры Дмитрий Позов, Арсений Попов, Евгений Чебатков, Катя Тюрина, Лиза Ющук и Варвара Щербакова.

Интервью выйдут в плейлисте Новой школы медиа в VK Видео и в специальном разделе Новостей Mail. Также на Медиапроектах Mail запущен гид фестиваля «Город молодежи мира» с материалами о науке, технологиях, спорте, образовании, здоровье, финансах, стиле и новостях.

Главный редактор Медиапроектов Mail Константин Ткаченко отметил, что молодежная студия «ВЗУМЕ» стала результатом слаженной работы нескольких команд VK. Это уникальный проект, в рамках которого актуальные вопросы, волнующие как молодежь России, так и всего мира, находят поддержку и призывают к дискуссии и диалогу известных общественных деятелей, представителей образования, спорта, культуры и других сфер жизни. Студия станет крупнейшим новостным хабом, одной из главных артерий фестиваля, где объединение стран в настоящем создает наше будущее.

Проект «ВЗУМЕ» создается участниками фестиваля при поддержке профессиональных журналистов и редакций. Ранее в его рамках прошел образовательный буткемп для 55 участников из России и зарубежных стран по журналистике, мобильному видеопроизводству, соцсетям, интервью, редактуре и медиааналитике.