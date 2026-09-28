На надгробии была приклеена свиная голова, выкрашенная серой краской. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на ней написали

SHOT: полиция Омска ищет авторов перформанса на могиле Летова

Общество

Полиция Омска начала проверку после инцидента на Старо-Восточном кладбище, где неизвестные осквернили могилу основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

На надгробии была приклеена свиная голова, выкрашенная серой краской. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на ней написали искаженные слова из Библии — «Не намъ. Не намъ. По имени Твоему», а также латинскую фразу «Deus Vult» («Так хочет Бог»). В зубах животного находилась красная книга.

По данным SHOT, первым необычную находку 23 сентября обнаружил один из поклонников творчества музыканта. Мужчина обратился к смотрителям кладбища, однако голову с могилы так и не убрали. В УМВД России по Омской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка, и сотрудники устанавливают личности причастных к инциденту.

Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года в Омске и был похоронен на Старо-Восточном кладбище. Он основал «Гражданскую оборону», а его песни «Все идет по плану» и «Моя оборона» стали хитами для нескольких поколений.

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