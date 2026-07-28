Нумеролог, таролог и астролог Борис Зак в беседе с « Абзацем » объяснил, как правильно формулировать желания, чтобы они исполнялись. По его словам, запрос должен быть предельно конкретным, реалистичным и иметь четкие сроки.

Эксперт отметил, что многие совершают ошибку, загадывая желания слишком абстрактно. Если просить у Вселенной «стать богаче», то с ее точки зрения желание исполнится, даже когда человек получит на рубль больше. Нельзя ставить запросы в стиле «хочу зарабатывать миллион». Правильная формулировка выглядит иначе — например, «хочу, чтобы с сентября 2026 года моя зарплата выросла на 30% от той суммы, которую я получаю сейчас». Желание обязательно должно быть значимым для человека, с конкретными величинами, мерами и сроками.