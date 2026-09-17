На Сахалине поймали тунца весом 285 кг и длиной 263 см: это самый крупный улов в регионе

На Сахалине поймали крупного тунца весом 285 кг. Об этом в своем Telegram-канале рассказал островной блогер Борис Рябченков. По его словам, это самый крупный тунец, пойманный на Сахалине. Рыбу вытащили троллингом. Длина составила 263 сантиметра, вес — 285 килограммов.

Блогер отметил, что ранее Федерация рыболовного спорта Приморского края объявила рекорд Дальнего Востока по тунцу на удочку — 217 сантиметров и 235 килограммов. Однако, по словам Рябченкова, на Сахалине и Курилах ловили экземпляры крупнее. Новый улов сделали капитан Вероника и ее старший помощник Кристина. Тащить рыбу им помогали другие рыбаки — на воде, как отметил блогер, действует традиционная взаимовыручка.