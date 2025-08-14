На Сахалине засняли коров, поедающих водоросли, и раскрыли полезность их молока

В телеграм-канале Amur Mash появилось видео, снятое очевидцами на Сахалине, где запечатлены коровы, употребляющие в пищу водоросли.

На видеозаписи, сделанной в районе села Новиково Корсаковского района, видно, как животные пасутся на побережье. Вместо обычной травы млекопитающие поедают морскую капусту, что и зафиксировано на кадрах.

Автор ролика, являющийся, по всей видимости, местным жителем, поделился мнением, что молоко, производимое этими коровами, обладает особой ценностью. Он подчеркнул, что коровы дают молоко с высоким содержанием йода, и что такое уникальное явление можно наблюдать только в Новиково.

Ранее сообщалось, что животноводы Озер увеличили объемы производства молока.