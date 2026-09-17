«На шею содержанку сажать не собираюсь»: москвич прислал девушке договор сожительства с арендой ₽35 тыс. и штрафами

В документе мужчина прописал сумму аренды, хотя квартира принадлежит ему, а также штрафы за уборку. По условиям договора быт и готовка полностью ложатся на девушку, а за пропущенную уборку предусмотрен штраф ₽1500. Аренда при этом составит ₽35 тыс.

Аргументируя суммы, мужчина написал спутнице в грубой форме, что не собирается «сажать себе на шею содержанку». В шоке от условий оказалась не только сама девушка, но и пользователи сети. Часть комментаторов заявила, что такие истории разрушают институт семьи и брака, другие отметили, что повариха и уборщица должны получать зарплату. Нашлись и те, кто поддержал идею мужчины, — преимущественно представители мужского пола.