На трассе в Кузбассе сбили медведя: очевидец пытался его окликнуть, но зверь лежал с открытыми глазами

На трассе в поселке Мундыбаш Таштагольского округа сбили медведя. Об этом сообщает сайт VSE42.RU со ссылкой на публикацию очевидца в социальных сетях. Животное лежало на обочине.

На видео, снятом местным жителем, видно, что зверь не двигается, глаза у него открыты. Мужчина пытался окликнуть медведя, но тот не подавал признаков жизни.

В комментариях горожане посочувствовали животному и обсудили участившиеся случаи ДТП с дикими зверями.