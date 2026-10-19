На высоте шести метров: пенсионер застрял ногой между стволами дерева в Уфе

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Пенсионер забрался на дерево, чтобы спилить ветки, однако соскользнул и застрял ногой между стволами. Самостоятельно спуститься он не смог. Прибывшие спасатели поднялись к мужчине и закрепили альпинистскую страховку, чтобы предотвратить падение. Затем с помощью гидравлического инструмента они разжали стволы и освободили застрявшую ногу. Пенсионера спустили на землю, где его осмотрели медики скорой помощи. Серьезных травм мужчина не получил и от госпитализации отказался.