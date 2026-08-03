Начальница почты тайно открыла счета на ничего не подозревавших граждан: что решил суд в Кузбассе

В Кузбассе начальницу отделения почтовой связи «Раздольный» уличили в финансовых махинациях. Женщина тайно оформила банковские счета на двух человек, использовав служебный доступ к автоматизированной системе. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает сайт VSE42.RU .

По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемая заключила агентское соглашение с банком и получила доступ к его автоматизированной системе. Не уведомив граждан, она внесла их персональные данные в базу и открыла на них счета. Незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ. Женщина признала вину. Дело направлено в Гурьевский городской суд.