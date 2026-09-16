«Надежда остается»: год спустя поисковики готовы вернуться к началу и снова искать семью Усольцевых

Шанс обнаружить семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае почти год назад, сохраняется. Об этом РИА Новости заявила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, для этого, возможно, потребуется изменить подход к поискам и повторно обследовать уже проверенные территории.

Вульферт отметила, что людей иногда находят спустя продолжительное время после исчезновения. Обнаружить пропавших могут как поисковики и представители следствия, так и случайные люди, оказавшиеся в районе поисков. Специалист считает, что стоит вернуться к началу и еще раз внимательно пройти участки, обследованные ранее. При этом она подчеркнула, что надежда на обнаружение семьи остается.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход в районе поселка Кутурчин Красноярского края, направляясь к горе Буратинка. Вместе с ними была собака породы корги.

Последние масштабные поисковые мероприятия проводились в июне 2026 года. Следствие сейчас считает основной версией несчастный случай, однако не исключает и криминального происшествия. В поисках участвовало свыше 1,5 тыс. человек со всей страны — спасатели, кинологи, альпинисты и спелеологи, но следов семьи обнаружить так и не удалось.