Бороться с прокрастинацией помогает взрослая позиция. Об этом радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Грачева. По ее словам, сама проблема является формой саботажа собственного успеха.

Эксперт объяснила, что взрослая позиция — это ответственность и зрелость, когда человек берет ответственность за результат и, через «не хочу», делает дело. Грачева отметила, что понятия «должна» здесь нет, но есть «надо», а «надо — значит надо».

Психолог также дала практический совет: начинать нужно с самой большой и неприятной задачи, не откладывая ее на потом. По ее словам, сначала можно присмотреть маленькие цели, но стартовать стоит с самого противного — тогда день будет более продуктивным. Таким образом, по мнению эксперта, рецепт против прокрастинации прост: занять взрослую позицию, взять ответственность и первым делом закрыть самое неприятное дело.