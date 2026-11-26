Рядом с международным аэропортом Владивосток появилась масштабная надпись «Артем». Автором арт-объекта стал приморский фермер Юрий Рыбак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Артема Вячеслав Квон.

По словам главы города, теперь каждый, кто прилетает в Приморье, знает, что приземляется в Артеме, а арт-объект встречает гостей и радует возвращающихся домой. Квон отметил, что с высоты птичьего полета надпись выглядит особенно выразительно и отчетливо видна из иллюминатора самолета.