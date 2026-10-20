Нагрузка укрепляет кости в любом возрасте: ходьба и гимнастика
Life.ru: нагрузка, кальций и витамин D укрепляют кости в любом возрасте
Нагрузка укрепляет кости в любом возрасте. Об этом сообщает Life.ru. Речь идет о ходьбе, гимнастике и даже подъеме по лестнице — они полезнее для здоровья, чем лежание на диване.
По данным издания, костная масса набирается примерно до 30 лет, но беречь скелет никогда не поздно. Кальций лучше получать с едой: из творога, сыра, рыбы, зелени и орехов. Витамин D помогает его усвоению, а дозировку подскажет врач. Кости любят нагрузку.
Россиянам также посоветовали отказаться от вредных привычек, в частности курения. Отмечается, что остеопороз не выдает себя годами: кости могут стать хрупкими без боли и явных симптомов. Однако эта проблема не является приговором — главное узнать о ней раньше потенциального перелома.