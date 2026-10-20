Нагрузка укрепляет кости в любом возрасте: ходьба и гимнастика

Life.ru: нагрузка, кальций и витамин D укрепляют кости в любом возрасте

Общество

Нагрузка укрепляет кости в любом возрасте. Об этом сообщает Life.ru. Речь идет о ходьбе, гимнастике и даже подъеме по лестнице — они полезнее для здоровья, чем лежание на диване.

По данным издания, костная масса набирается примерно до 30 лет, но беречь скелет никогда не поздно. Кальций лучше получать с едой: из творога, сыра, рыбы, зелени и орехов. Витамин D помогает его усвоению, а дозировку подскажет врач. Кости любят нагрузку.

Россиянам также посоветовали отказаться от вредных привычек, в частности курения. Отмечается, что остеопороз не выдает себя годами: кости могут стать хрупкими без боли и явных симптомов. Однако эта проблема не является приговором — главное узнать о ней раньше потенциального перелома.

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