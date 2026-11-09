Накат вместо снегопада: мэрия Тюмени извинилась за утреннюю пробку на Никольском мосту

Мэрия Тюмени извинилась за пробку на Никольском мосту 9 ноября

Общество

Мэрия Тюмени извинилась за пробку на Никольском мосту, образовавшуюся утром 9 ноября. Как рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Илья Авладеев, затор возник из-за наката после обильного снегопада, прошедшего ночью: не все транспортные средства смогли его преодолеть, и не все автобусы справились с последствиями непогоды.

Для решения проблемы власти направили спецтехнику, чтобы выровнять ситуацию и обеспечить дальнейшее движение транспорта. По словам чиновника, сейчас все автобусы работают на маршрутах. Он добавил, что горожанам приносят извинения за доставленные неудобства.

Таким образом, по данным мэрии, причиной утреннего коллапса стал не сам снегопад, а образовавшийся на дороге накат, с которым не справилась часть транспорта; после привлечения техники движение удалось восстановить.

Читайте также

«Сначала чек — потом шины». Роспотребнадзор разъяснил правила шиномонтажа

«Сначала чек — потом шины». Роспотребнадзор разъяснил правила шиномонтажа

Флаг, герб и гимн назвали главными символами Дня народного единства

Флаг, герб и гимн назвали главными символами Дня народного единства

В российском регионе вскрыли крупную коммунальную аферу чиновников и бизнесмена

В российском регионе вскрыли крупную коммунальную аферу чиновников и бизнесмена

Сияющая кожа к Новому году: косметолог назвала топ процедур к празднику

Сияющая кожа к Новому году: косметолог назвала топ процедур к празднику

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

«Удобные» дети становятся легкой добычей мошенников: психолог раскрыла, почему послушные дети верят аферистам

«Удобные» дети становятся легкой добычей мошенников: психолог раскрыла, почему послушные дети верят аферистам

Египетский авиаколлапс: Пассажиры рейса из Шарма добирались до Москвы на поезде

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

Сонный туризм набирает обороты: зачем россияне едут спать в отели

Десерт без желатина: как быстро приготовить полезное варенье из хурмы

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

МРОТ в 2027 году: экономист спрогнозировал рост «минималки»

МРОТ в 2027 году: экономист спрогнозировал рост «минималки»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное