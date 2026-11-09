Накат вместо снегопада: мэрия Тюмени извинилась за утреннюю пробку на Никольском мосту

Мэрия Тюмени извинилась за пробку на Никольском мосту, образовавшуюся утром 9 ноября. Как рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Илья Авладеев, затор возник из-за наката после обильного снегопада, прошедшего ночью: не все транспортные средства смогли его преодолеть, и не все автобусы справились с последствиями непогоды.

Для решения проблемы власти направили спецтехнику, чтобы выровнять ситуацию и обеспечить дальнейшее движение транспорта. По словам чиновника, сейчас все автобусы работают на маршрутах. Он добавил, что горожанам приносят извинения за доставленные неудобства.

Таким образом, по данным мэрии, причиной утреннего коллапса стал не сам снегопад, а образовавшийся на дороге накат, с которым не справилась часть транспорта; после привлечения техники движение удалось восстановить.