Налоговая нагрузка вырастет плавно: для самозанятых готовят переходный режим

Для самозанятых и пользователей автоУСН разрабатывают переходный налоговый режим, который обеспечит плавный рост нагрузки. Об этом на всероссийском налоговом форуме сообщил заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин. По его словам, подготовить режим планируют до конца 2026 года или к началу 2027-го.

Сатин заявил, что должна быть сформирована единая концепция так называемого единого переходного специального налогового режима. Он считает, что именно резкие изменения налоговой нагрузки мешают бизнесу развиваться и подталкивают предпринимателей к дроблению. В ФНС напомнили: экспериментальный режим самозанятости действует до 2028 года включительно, автоУСН — до 2027-го.

Режим самозанятости работает в России с 2018 года. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических.