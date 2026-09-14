В России началась вторая волна наноклещей. Как сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT, за первые дни осени к врачам после укусов обратились более двух тысяч человек.

В начале сентября 33-летняя жительница ХМАО сняла клеща с шеи и отправила его на исследование — инфекций не обнаружили. Другая девушка, отдыхавшая у родителей в деревне в Раменском районе, нашла паразита на руке уже дома: его поймали и передали в лабораторию. Жительница подмосковного Клина обнаружила клещика в тарелке прямо во время пикника. А грибник из Калининграда, вернувшись из леса, нашел кровососа на себе, но в лабораторию не понес — расправился с ним на конфорке.

Из-за теплой и влажной погоды сезон охоты затянулся. Главными целями клещей стали грибники и любители отдыха на природе. Наибольшую активность проявляют голодные нимфы — молодые клещи размером меньше макового зерна. Разглядеть такого вредителя на теле очень трудно, а кусать людей они способны вплоть до установления устойчивых заморозков.