Нападение на CNews в Париже: сотня человек в капюшонах разбила окна штаб-квартиры

В субботу утром во французской столице подверглась нападению штаб-квартира телеканала CNews. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 8:00.

По информации СМИ, около сотни человек в капюшонах перекрыли подъезд к парковке перед зданием в западной части Парижа. Демонстранты бросали предметы и разбили окна. Полицейские задержали более двух десятков участников нападения. Информации о пострадавших не поступало.