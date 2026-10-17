Нападение на CNews в Париже: сотня человек в капюшонах разбила окна штаб-квартиры

BFMTV: в Париже сотня человек в капюшонах разбила окна штаб-квартиры CNews

Общество

В субботу утром во французской столице подверглась нападению штаб-квартира телеканала CNews. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 8:00.

По информации СМИ, около сотни человек в капюшонах перекрыли подъезд к парковке перед зданием в западной части Парижа. Демонстранты бросали предметы и разбили окна. Полицейские задержали более двух десятков участников нападения. Информации о пострадавших не поступало.

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